Presentata alla Camera la Commissione FIDAL per la Parità di Genere

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha annunciato ufficialmente la creazione di una Commissione dedicata alla parità di genere. L’evento si è svolto nella Sala della Lupa alla Camera dei Deputati a Roma. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sportivi, pronti a lavorare insieme per promuovere maggiore equità nel mondo dell’atletica.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ha lanciato ufficialmente la sua Commissione per la Parità di Genere durante un evento svoltosi alla Camera dei Deputati, nella Sala della Lupa a Roma. L'incontro, intitolato "Donne, Sport e Dual Career", è stato moderato dalla vicepresidente FIDAL Manuela Levorato. L'evento ha visto il sostegno dell'onorevole Alessandro Caramiello, del senatore Gianluca Cantalamessa e della presidente della Commissione sport intergruppo Michela Macalli, mentre i relatori sono stati il presidente della FIP Gianni Petrucci, la tiratrice a volo Diana Bacosi e la leggenda del calcio femminile Patrizia Panico.

