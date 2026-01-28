Premio Impresa ecco tutte le aziende d' eccellenza nella provincia di Frosinone

Questa mattina, nell’auditorium dell’Ex Infermeria dei Conversi a Fossanova, sono stati premiati le aziende che si sono distinte nella provincia di Frosinone. La cerimonia, organizzata dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina, ha riconosciuto le imprese che hanno raggiunto risultati eccellenti nel loro settore. Alla presenza di rappresentanti istituzionali e imprenditori, si sono consegnati i “Premi Impresa 2025” per valorizzare il lavoro e l’innovazione delle realtà locali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le imprese delle province di Frosinone e Latina che si sono distinte per il contributo offerto al territorio in termini di sviluppo innovativo, sostenibilità, internazionalizzazione e longevità. Sono 56 i premi complessivamente assegnati a 54 aziende, due delle quali premiate in due distinte categorie. I vicepresidenti della Camera di Commercio, Paolo Marini e Luciano Cianfrocca hanno sottolineato l’importanza di “valorizzare innovazioni, resilienze e dare il giusto slancio alle imprese per continuare a crescere e prosperare, coniugando la storia che avanza con il nuovo che inizia”.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Frosinone Latina Premio Impresa, ecco tutte le aziende d'eccellenza nella provincia di Latina Il Premio Impresa 2025 celebra le aziende di eccellenza nella provincia di Latina. Premio Progresso Economico 2025: ecco tutte le aziende che verranno insignite Il Premio Progresso Economico 2025 si avvicina, con una cerimonia prevista per lunedì 22 dicembre alle 10. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Frosinone Latina Argomenti discussi: Premio Impresa, ecco tutte le aziende d'eccellenza nella provincia di Latina; Ecco le 54 aziende d’eccellenza delle province di Latina e Frosinone; Rischio clima e transizione industriale: cos’è il costo del capitale?; Oscar 2026 nomination: ecco tutti i film, registi, attori e attrici candidati della 98ª edizione degli Academy Awards. Il premio Donna Impresa. Quattro storie di successo. Impegno, idee, resilienzaAppuntamento organizzato dalGruppo Terziario Donna di Confcommercio provincia di Pisa . I nomi saranno svelati venerdì 30 gennaio al teatro Verdi . msn.com CHI RICORDA IL "ROCK GARDEN" 59 ANNI DI OSPITALITÀ, UNA STORIA CHE RESISTE A GAETA – ARRIVA IL PREMIO IMPRESA 2025! C’è un pezzo di Gaeta che profuma di mare, di accoglienza e di memoria collettiva. Lo storico Hotel Rock Garden, ap facebook Manca sempre meno alla chiusura delle candidature per la 13esima edizione del Premio Impresa Ambiente. Candida subito la tua impresa su premioimpresaambiente.it Scadenza: 7 febbraio @unioncamere x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.