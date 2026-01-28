Premio Antenna d’Oro per la Tivvù | Sabato 31 Gennaio il primo grande Evento del 2026

Roma si prepara a ospitare il Premio Antenna d’Oro, il riconoscimento più ambito del mondo televisivo italiano. Sabato 31 gennaio, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si terrà la quarta edizione di questa manifestazione che ogni anno attira l’attenzione di addetti ai lavori e pubblico. È il primo grande evento del 2026 dedicato alla tivù e promette di essere una serata ricca di sorprese e riconoscimenti per chi lavora in televisione.

Roma si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi nel panorama televisivo italiano: la quarta edizione del Premio Antenna d'Oro per la Tivvù, in programma sabato 31 gennaio 2026 nella suggestiva Sala della Protomoteca del Campidoglio. Organizzato dal giornalista Fabrizio Pacifici e promosso dall'Onorevole Fabrizio Santori, segretario d'Aula in Assemblea Capitolina, questo riconoscimento celebra i talenti e i protagonisti del piccolo schermo, premiando conduttori, produttori, attori e giornalisti che hanno contribuito al successo della televisione italiana. Una Tradizione Consolidata nel Mondo della TV Nato nel 2023 sulla scia del consolidato "Microfono d'Oro" – premio dedicato al mondo radiofonico – il Premio Antenna d'Oro per la Tivvù ha rapidamente conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori.

