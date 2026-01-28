L’allerta meteo in Liguria resta in vigore fino a domani. Le previsioni parlano di piogge intense e temporali che hanno già causato disagi in alcune zone. Le autorità hanno prorogato l’allerta gialla per vento forte e mare agitato, invitando i cittadini a fare attenzione. Molte strade sono allagate e alcuni servizi sono stati rallentati a causa del maltempo. La situazione rimane sotto controllo, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato. La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale. Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l’intervento della protezione civile regionale. La situazione è costantemente monitorata. Considerata l’evoluzione della perturbazione in atto e valutate le possibili conseguenze che le precipitazioni potrebbero avere dal punto di vista del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta Gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio (dalla mezzanotte sono escluse solo le zone 4 e 7: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Precipitazioni intense, prorogata l’allerta meteo fino a domani

