Potenza-Ternana segui la DIRETTA della semifinale di ritorno di Coppa Italia

Questa sera si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Potenza e Ternana. Le due squadre si sfidano per un passaggio in finale, con entrambe determinate a portare a casa il risultato. La partita si tiene allo stadio di Potenza e inizia alle 20:45. Seguiremo la diretta per aggiornarti sull’andamento del match e sui gol segnati.

Obiettivo comune per Potenza-Ternana, impegnate nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. In palio l'accesso alla finale della manifestazione, che garantisce l'accesso ai Play off direttamente dalla fase nazionale. I ragazzi di Fabio Liverani partono sfavoriti poiché, nella gara di andata, una rete di Jacopo Murano ha deciso il match del Liberati a favore dei rossoblù. Sugli spalti sono attesi circa 3000 spettatori di questi 96 di fede rossoverde. "Al termine del turno di semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all'esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

Approfondimenti su Potenza Ternana

Questa sera le squadre di Potenza e Ternana scendono in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C.

Ultime notizie su Potenza Ternana

