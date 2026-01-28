Potenza-Ternana le formazioni UFFICIALI della semifinale di Coppa Italia

Questa sera le squadre di Potenza e Ternana scendono in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. La partita inizia alle 18 e, dopo aver vinto l’andata, le due formazioni cercano di conquistare la finale. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre in questa sfida decisiva.

Le formazioni di Potenza-Ternana si affrontano nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C (inizio ore 18). I rossoblù sono privi dello squalificato Siatounis e dell’infortunato Bruschi. Out nei rossoverdi Orellana fermato dal Giudice Sportivo. Non sono stati convocati Brignola e.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Potenza Ternana

Alle ore 18 si sfidano Ternana e Potenza nella semifinale di andata della Coppa Italia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Potenza Ternana

Argomenti discussi: Coppa Italia, dove vedere Potenza-Ternana: data, orario e diretta; Serie C, le gare della 23^ giornata su Sky; Calciomercato Ternana, Alexis Ferrante salta la sfida di Potenza: possibile cessione per il centravanti; Ternana, un unico risultato a Potenza. Rossoverdi obbligati a tentare il colpaccio.

Coppa Italia, Potenza-Ternana: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tvAppuntamento con la storia per la Ternana che questo pomeriggio alle ore 18 affronterà il Potenza nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. ternananews.it

Potenza-Ternana, mister Liverani punta su Dubickas e Leonardi. Probabili formazioni e REGOLAMENTOLe compagini di Potenza-Ternana si sfidano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (ore 18). Allo stadio Viviani sono attesi circa tremila spettatori per la sfida che vale l’accesso alla finalissi ... today.it

DARIO DI FRANCESCO IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA SERIE C Ancora una soddisfazione per la nostra sezione: DARIO DI FRANCESCO è stato designato per le SEMIFINALE DI RITORNO di COPPA ITALIA SERIE C tra Potenza e Ternana, dopo lo - facebook.com facebook