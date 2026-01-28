Post social cattivissimo contro Musetti sotto arriva il messaggio di Rune | è una lezione
Lorenzo Musetti ha ricevuto un commento molto duro sui social dopo aver deciso di ritirarsi dall'Australian Open contro Djokovic. Mentre i tifosi commentano, a sorpresa compare sotto il suo post un messaggio di Holger Rune, che sembra voler dare una risposta forte e diretta. La partita non è ancora finita, ma questo scambio sui social accende già gli animi tra i fan.
Lorenzo Musetti è stato duramente attaccato su X dopo il ritiro all'Australian Open contro Djokovic: a sorpresa sotto il post è spuntato un messaggio di Holger Rune.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Musetti Rune
"Musetti si ritira subito, non combatte", e Rune difende Lorenzo: la polemica social
Loris Musetti si ritira subito dal torneo senza combattere, lasciando spazio alle critiche sui social.
Lautaro, messaggio social post Derby: “Come sempre…”
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.
Spalletti replica a Conte, post social con l’intervista alla Rai: “Ci s’aveva davanti i migliori…” x.com
Il lungo post condiviso sui social - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.