Post social cattivissimo contro Musetti sotto arriva il messaggio di Rune | è una lezione

Lorenzo Musetti ha ricevuto un commento molto duro sui social dopo aver deciso di ritirarsi dall'Australian Open contro Djokovic. Mentre i tifosi commentano, a sorpresa compare sotto il suo post un messaggio di Holger Rune, che sembra voler dare una risposta forte e diretta. La partita non è ancora finita, ma questo scambio sui social accende già gli animi tra i fan.

