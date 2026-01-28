Posizioni economiche ATA come si svolge la prova finale | parola chiave all’inizio 30 minuti di tempo divieti Le nuove ISTRUZIONI del MIM per i candidati

Dopo la pubblicazione del nuovo calendario, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso le istruzioni aggiornate per la prova finale delle 46.000 nuove posizioni economiche ATA. I candidati avranno a disposizione 30 minuti, con regole rigide e divieti chiari. Le istruzioni precisano come si svolgerà la prova, dove si terrà e quali supporti saranno ammessi, evitando ogni ambiguità.

Dopo la pubblicazione del nuovo calendario delle prove finali per l'attribuzione delle 46.000 nuove posizioni economiche ATA, il Ministero ha reso note le istruzioni operative aggiornate, con tutte le informazioni su sedi, modalità di svolgimento, supporti previsti, obblighi e divieti. Le prove si terranno dal 23 al 27 febbraio 2026 in modalità telematica, direttamente su computer. Le operazioni di identificazione cominceranno alle 8:00 per i turni del mattino e alle 13:30 per i pomeridiani. Le prove si svolgeranno nella provincia in cui il candidato è in servizio nell'a.s. 20252026. Le sedi saranno comunicate dagli Uffici Scolastici Regionali almeno 20 giorni prima, tramite avviso pubblicato sui siti istituzionali.

