Porto-Rangers Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria dei lusitani con diversi gol?

Questa sera il Porto sfida i Rangers nell’ultima giornata di Europa League. I lusitani cercano di salire almeno di una posizione, puntando a entrare tra le prime otto. Attualmente sono al nono posto, appaiati al Betis ma con una differenza reti negativa. I portoghesi devono vincere per sperare di qualificarsi e migliorare la classifica, mentre i Rangers vogliono chiudere al meglio questa fase. La partita si gioca alle 21:00.

Nell’ultima giornata del maxi-girone di Europa League, il Porto chiuderà contro i Rangers in casa, con l’obiettivo di riuscire a scalare almeno una posizione e garantirsi un posto nelle prime 8: al momento i Dragoni sono appaiati al Betis ma la peggiore differenza reti li colloca al nono posto. Il pareggio di Plzen ha portato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

