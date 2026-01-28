Porto-Rangers Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria dei lusitani con diversi gol?

Nell’ultima giornata del girone di Europa League, il Porto scende in campo contro i Rangers in casa. I lusitani cercano una vittoria per salire almeno una posizione e assicurarsi un posto tra le prime otto. Attualmente sono appaiati al Betis, ma la differenza reti li tiene al nono posto. La partita si gioca questa sera alle 21:00 e i pronostici indicano che potrebbe arrivare un’altra vittoria dei portoghesi, magari con più di un gol di scarto.

Nell'ultima giornata del maxi-girone di Europa League, il Porto chiuderà contro i Rangers in casa, con l'obiettivo di riuscire a scalare almeno una posizione e garantirsi un posto nelle prime 8: al momento i Dragoni sono appaiati al Betis ma la peggiore differenza reti li colloca al nono posto. Il pareggio di Plzen ha portato.

