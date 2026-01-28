Pornhub blocca quasi completamente l’accesso agli utenti nel Regno Unito a partire dal 2 febbraio. La piattaforma di video per adulti ha deciso di restringere i servizi nel paese, senza specificare i motivi ufficiali. Gli utenti britannici si trovano di fronte a un blocco totale o quasi, mentre nel resto del mondo il sito rimane aperto come sempre. La decisione ha già suscitato molte proteste e domande sulle cause di questa scelta improvvisa.

Il conto alla rovescia è cominciato: dal 2 febbraio Pornhub restringerà l’accesso agli utenti del Regno Unito. Intendiamoci: non proprio a tutti. Le nuove registrazioni saranno bloccate, mentre chi è già iscritto e ha completato la verifica dell’età potrà continuare a navigare. Dopo il braccio di ferro con il governo francese di alcuni mesi fa, questa scelta drastica riaccende il dibattito sulla sicurezza online, la privacy e l’efficacia delle nuove regole britanniche. Man browsing porn site late at night. Lo stop alle nuove registrazioni. A confermare la decisione è Aylo, colosso canadese dell’intrattenimento per adulti che controlla anche YouPorn e Redtube. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pornhub chiude (quasi) le porte al Regno Unito: ecco perché

