Ponti non parole | quando il lavoro condiviso costruisce il futuro

Questa mattina, a Buriano, si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo ponte. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone, tra cittadini e autorità, che hanno assistito all’avvio di un progetto importante per il futuro della zona. I lavori partono ufficialmente, e si aspettano tempi rapidi per vedere il ponte completato.

Lunedì ho partecipato alla posa della prima pietra del Ponte di Buriano, un’opera di grande rilevanza per il nostro territorio. Parliamo di un investimento di circa 21 milioni di euro, reso necessario dalla complessità tecnica e dalla delicatezza del cantiere, che rappresenta un segnale concreto di attenzione allo sviluppo infrastrutturale. Il Ponte di Buriano manda un messaggio chiaro: quando c’è unità di intenti, al di là dei colori politici, i risultati arrivano. Le discussioni possono dividere, ma le infrastrutture si costruiscono solo quando si lavora insieme. Ed è proprio nel lavoro condiviso che si trovano anche le risorse necessarie. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ponti, non parole: quando il lavoro condiviso costruisce il futuro Approfondimenti su Ponti Lavoro Moda e solidarietà. Quando l’eleganza costruisce ponti Campidoglio, acceso l’Albero della Pace: “Roma cresce quando costruisce ponti” Ieri pomeriggio, in piazza del Campidoglio, si è svolta la cerimonia di accensione dell’Albero della Pace, un momento simbolico promosso dalla città di Roma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. The Alien Female Commander Found My Journal - She Shouted Who Wrote This Ultime notizie su Ponti Lavoro Argomenti discussi: Il peso delle parole: a Spello un progetto per insegnare ai ragazzi a sceglierle con cura; Villa Nemazee di Gio Ponti a Teheran può dirci qualcosa anche sull’Iran di oggi; EDUCAZIONE E PACE I ponti, strumenti per la costruzione di un dialogo interculturale. Di tutte le cose create ed erette dall’umanità, nella mia mente nulla è meglio e più apprezzabile dei ponti. Essi sono più importanti delle case, più sacri e più universali dei t; Genova, tavolo in Prefettura sulla sicurezza di ponti e impalcati. L'allarme della sindaca Salis: serve un miliardo di euro. Parole mie parole tue è un progetto che nasce dall’ascolto. Dalla voglia di creare uno spazio in cui le parole diventino ponti, capaci di risvegliare emozioni, ricordi, pezzi di vita custoditi con cura. Accogliere in #Delfini gli ospiti delle residenze per anziani signifi - facebook.com facebook Milano-Cortina: Rosy Russo, 'usare le parole per creare ponti'. L'ideatrice del progetto Parole O_Stili oggi è tedofora a Trieste #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.