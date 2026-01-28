Pompei Deloitte | Imprese italiane crescono nella complessità grazie a resilienza – Il video

Le aziende italiane dimostrano una forte capacità di adattarsi e crescere anche in momenti difficili. Secondo un rapporto di Deloitte, molte imprese hanno affrontato con successo le sfide di un periodo di grande incertezza, mostrando resilienza e capacità di resistere alle difficoltà. Anche in situazioni complesse, continuano a sviluppare la loro attività e a cercare nuove opportunità.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Quello che abbiamo evidenziato nel nostro report è sicuramente, innanzitutto, una grandissima capacità di resilienza delle nostre imprese in periodi molto complessi, di grande incertezza. Eppure, i dati che abbiamo analizzato dimostrano che nel periodo dal 2018 al 2024 c’è stata una crescita importante, soprattutto delle medie aziende, in particolare in termini di fatturato e di profittabilità. Chiaramente, gli elementi che abbiamo messo in evidenza e che hanno consentito questa crescita non sono riconducibili a un unico fattore, ma a una combinazione di più fattori che risultano fondamentali anche in prospettiva.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

