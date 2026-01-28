Nel 2025, la Polizia Municipale di Benevento ha effettuato 2.503 interventi e gestito 37.460 atti e documenti. I numeri mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti, segnalando una maggiore attività sul territorio. La relazione annuale mette in evidenza anche un’impennata sulle omissioni di soccorso, un dato che preoccupa le autorità locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono 2.503 gli interventi effettuati e 37.460 gli atti e i documenti amministrativi trattati dal Corpo di Polizia Municipale di Benevento nel 2025. Il dato numerico che plasticamente offre il bilancio del lavoro svolto lo scorso anno dai Vigili Urbani è stato reso noto nel corso del Rapporto sulle attività svolte presentato questa mattina al pubblico alla presenza del Sindaco Clmente Mastella dal Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio. L’ufficiale, nell’illustrare il report, ha però voluto sottolineare la viva preoccupazione per le omissioni di soccorso a seguito di incidenti stradali che purtroppo hanno registrato un’impennata rispetto al passato Il Comandante ha dichiarato che sono risultati ben 8 i casi di automobilisti che, infrangendo un dovere sancito dalla legge e sollecitato dal civismo e dalla morale, hanno voluto dileguarsi senza richiedere l’intervento di una ambulanza per aiutare una persona incidentata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Polizia Municipale: il report 2025 segnala un’impennata sulle omissioni di soccorso

Approfondimenti su Polizia Municipale 2025

Nel 2025, la Polizia Municipale di Sansepolcro ha svolto attività focalizzate sul controllo del territorio, la sicurezza stradale e i servizi alla comunità.

Nel 2025, la Polizia Municipale di Sansepolcro ha svolto un ruolo fondamentale nel presidio del territorio, garantendo sicurezza stradale e offrendo servizi alla comunità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Polizia Municipale 2025

Argomenti discussi: La Polizia Locale di Bari presenta il Report delle attività svolte nell’anno 2025; Certaldo, Polizia Municipale: il report delle attività 2025 tra sicurezza stradale e controlli sul territorio; Montemurlo, Report 2025 della Polizia locale: tanti interventi e a fine anno è arrivato anche il drone; Abbandoni dei rifiuti: il report del mese di dicembre 2025 e le zone interessate dall’attività di controllo degli Ispettori ambientali di Plures Alia.

Montemurlo. Report Polizia Locale 2025: tanti interventi e a fine anno è arrivato anche il droneMONTEMURLO - Tutela ambientale oltre che sicurezza stradale, la Polizia Locale ha presentato nel giorno di San Sebastiano, patrono del Corpo, il report ... piananotizie.it

Polizia di Bussolengo, report: nel mirino auto senza assicurazione e cellulari alla guidaOltre 28 mila veicoli controllati e 152 sequestri, la polizia locale di Bussolengo blinda il territorio e presenta il report 2025 ... veronaoggi.it

Questa mattina il comandante della Municipale di Benevento Giuseppe Vecchio ha illustrato alla stampa il report delle attività svolte dalla Polizia Municipale nel 2025, evidenziando l’aumento dei controlli, le operazioni più significative e l’impegno quotidiano - facebook.com facebook