Polizia al collasso | Con 500 agenti in meno la tutela del territorio è a rischio

La polizia italiana si trova in grave difficoltà. Con circa 500 agenti in meno, le forze dell’ordine faticano a garantire la sicurezza di oltre 1,7 milioni di cittadini. Molti agenti sono costretti a lavorare in doppi turni, rinunciando a ferie e riposi. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

Il sindacato Fsp denuncia turni massacranti e organici ridotti all'osso nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Solo 9 nuovi trasferimenti per un bacino di 1,7 milioni di abitanti Dover garantire la sicurezza di oltre 1,7 milioni di persone con un pugno di agenti, costretti a doppi turni e a rinunciare a ferie e riposi. Non è la trama di un film distopico, ma la realtà quotidiana delle forze dell'ordine nel Salento. "Pretendere di garantire la sicurezza con questi organici è semplicemente irrealistico e irresponsabile - dichiara Daniele Gioia, segretario regionale Puglia del sindacato Fsp Polizia di Stato - In un territorio complesso come quello salentino, segnato da criminalità diffusa, assalti ai bancomat, rapine, furti e truffe agli anziani, con una pressione enorme durante la stagione estiva, non si può continuare a giocare con i numeri".🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Polizia Italia

Il “modello Salento” si distingue per il successo nel settore turistico e degli eventi, ma dietro questa vitalità si nasconde una criticità: la mancanza di nuovi agenti di polizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Polizia Italia

Argomenti discussi: Emergenza sicurezza, Filippetti: Servono rinforzi subito. Il governo ascolti la voce delle forze dell'ordine; Polizia di Stato, mancato potenziamento organici nel Salento: Siamo ormai al collasso; XIII REPARTO MOBILE DI CAGLIARI AL COLLASSO - Sap Sindacato Autonomo Polizia; Criminalità e sicurezza: cos'è propaganda e cosa realtà? | Milena Gabanelli.

