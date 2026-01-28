Polemica fra giunta e opposizione | Abbandoniamo la Commissione

La polemica tra la giunta e l’opposizione esplode di nuovo. Questa volta, i gruppi di minoranza hanno deciso di abbandonare la Commissione, accusando l’amministrazione di aver forzato sul Piano strutturale e sul Piano operativo. Secondo i rappresentanti dell’opposizione, c’è stata una vera e propria forzatura politica che ha ignorato il ruolo di chi si oppone e ha cercato di spingere avanti le decisioni senza un confronto reale. La situazione si fa sempre più tesa e il rischio di un’ulteriore battuta d’arresto sulla questione

Sul Piano strutturale e sul Piano operativo c'è stata una forzatura politica che calpesta il ruolo dell'opposizione. Abbiamo deciso di abbandonare la commissione. Il gruppo di opposizione ' Svolta Per l'Argentario ' polemizza con il Comune in merito allo svolgimento delle commissioni consiliari sul tema edilizio. "A Monte Argentario la pianificazione diventa un atto autoritario – tuona il capogruppo Marco Nieto –. Quanto avvenuto attorno alla redazione dei nuovi piani rappresenta l'ennesima conferma di un metodo amministrativo chiuso, arrogante e politicamente inaccettabile, che denunciamo da tempo e che avevamo già criticato pubblicamente.

