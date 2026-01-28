Ieri mattina a Prato si è tenuta una cerimonia semplice per ricordare le vittime della Shoah. Le autorità e i cittadini si sono ritrovati davanti al Castello, dove nel 1944 furono imprigionati centinaia di operai dopo gli scioperi. Hanno deposto una corona di alloro e ascoltato testimonianze di testimoni e artisti, tra poesia e musica. Il messaggio è chiaro: difendere la dignità umana non è solo un dovere, ma una priorità per le nuove generazioni.

Prato ricorda le vittime della Shoah. In occasione del Giorno della Memoria, come da tradizione, ieri mattina è stata deposta una corona di alloro accanto al Castello, dove nel 1944 centinaia di operai furono imprigionati in seguito agli scioperi prima di essere deportati nei campi di concentramento. Alla cerimonia hanno partecipato il commissario straordinario Claudio Sammartino, rappresentanti della Diocesi e della Comunità ebraica, le associazioni combattentistiche, la Provincia e i Comuni dell’area pratese. "La memoria scorre nelle vene di questa città, fa parte di tutti noi: ogni memoria collettiva è necessario, però, che venga esercitata", ha detto Sammartino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Poesia, musica e testimoni. Il messaggio per i giovani: "Dignità umana va difesa"

