PNRR | al via il Bando per nuovi studentati in Campania

Da oggi in Campania parte ufficialmente il nuovo bando del PNRR per gli alloggi universitari. Il governo mette a disposizione contributi per costruire e gestire nuovi studentati, riservando i posti a studenti meritevoli e a tariffe più accessibili. La misura mira a sostenere le esigenze di chi studia lontano da casa e a rendere più facile l’accesso all’università.

Contributi per nuovi alloggi universitari in Campania: posti riservati a studenti meritevoli e tariffe calmierate. La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato il bando per la realizzazione di nuove residenze universitarie, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di posti letto e sostenere il diritto allo studio. L’iniziativa rientra nel più ampio programma del PNRR per favorire l’accesso all’istruzione superiore e rafforzare il sistema universitario italiano. Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati e prevede contributi per la costruzione ex novo o la riconversione di immobili già esistenti destinati a residenze universitarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Cassa Depositi e Prestiti ha aperto il bando per la creazione di nuovi studentati, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

