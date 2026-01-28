Pizzo a tappeto tra la Noce e Cruillas in 16 finiscono a processo con l' abbreviato

La polizia ha arrestato 16 persone nel quartiere di Noce e Cruillas, accusate di aver gestito un giro di pizzo per anni. Gli uomini sono stati portati in tribunale e alcuni di loro hanno scelto l’abbreviato. Le indagini hanno svelato come i boss imponessero il pagamento del pizzo a negozi, cantieri e attività varie, anche nel mandamento di Porta Nuova. La lotta contro questa forma di estorsione continua senza sosta.

Tutti gli imputati, tra cui anche alcuni mafiosi di Porta Nuova, sono stati coinvolti nel blitz con 180 arresti messo a segno a febbraio dell'anno scorso dai carabinieri. Più di una decina gli episodi estorsivi ricostruiti dagli inquirenti. Due imprenditori si costituiscono parte civile Pizzo a tappeto ed imposto dai boss per anni a diverse attività e cantieri operativi soprattutto nel mandamento di Noce-Cruillas, ma anche in quello di Porta Nuova. È uno dei filoni di indagine che era emerso con l'operazione "Grande inverno", messa a segno dai carabinieri l'11 febbraio dell'anno scorso e che aveva portato in tutto a 180 arresti.

