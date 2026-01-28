Pizzicato al parco con hashish e 150 euro in contanti | scatta denuncia per un uomo

La Polizia Locale di Faenza ha fermato un uomo nel parco di Mita con hashish e 150 euro in contanti. Gli agenti avevano intensificato i controlli nelle aree verdi della città e, durante un’operazione, hanno trovato il sospetto con la droga e il denaro. Ora l’uomo rischia di essere denunciato per spaccio.

L’operazione ha avuto inizio quando alcuni agenti in abiti borghesi, appostati per monitorare i movimenti all'interno del parco, hanno individuato l'uomo intento a effettuare alcune cessioni sospette a diverse persone che gli si avvicinavano. Gli operatori della Polizia Locale hanno quindi deciso di intervenire, fermando il soggetto per identificarlo. Accompagnato presso il Comando, quest'ultimo avrebbe consegnato agli agenti sostanza stupefacente, poi risultata essere hashish, per un peso complessivo di circa 40 grammi. Nella sua disponibilità il 42enne aveva inoltre circa 150 euro in banconote e monete di vario taglio, somma ritenuta il provento diretto dell’attività di spaccio che sono state sottoposte a sequestro assieme allo stupefacente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

