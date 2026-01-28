Tel Aviv si prepara a salutare l’ultimo ostaggio del 7 ottobre con un funerale che supera ogni cerimonia ufficiale. La città è in lutto, ma anche determinata a mostrare unità. Il governo promette di non dimenticare e di continuare a cercare giustizia per tutte le vittime. Intanto, tra i cittadini, cresce il senso di solidarietà e di rabbia. La perdita di questa vita segna un momento di grande dolore per il Paese intero.

I numeri di Hamas sono verità mediatica. Quelli iraniani sono fantasmi statistici Tel Aviv. "Dal giorno della tua morte, mi sono data il compito di dimostrare - a te e a tutti - che siamo una nazione unica al mondo. Ringraziamo tutti gli israeliani per essere stati sempre presenti, per 2 anni e quattro mesi. Grazie per non aver abbandonato Rani e per non aver abbandonato il paese”. Con le parole della madre Talik si sono aperti i funerali di stato del sergente maggiore Ran Gvili: agente della polizia di frontiera, caduto in combattimento mentre cercava di difendere i kibbutz dall’attacco di Hamas, il 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Più che un funerale di stato. Il saluto di Israele all'ultimo ostaggio del 7 ottobre

