Più assistenza per la broncopneumopatia cronica

Nella Valle del Serchio, cresce l’assistenza ai pazienti con BPCO. Le infermiere di famiglia e comunità del progetto SNAI “Aree interne” hanno rafforzato le loro competenze. Ora seguono meglio i pazienti cronici e il percorso di cura si fa più concreto. La collaborazione tra ambulatori e operatori sul territorio si intensifica per offrire un aiuto più efficace a chi soffre di broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Cresce nella Valle del Serchio, nell’ambito dell’ Azienda USL Toscana nord ovest, il percorso di presa in carico del paziente cronico con Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e aumentano le competenze delle infermiere di famiglia e comunità del progetto SNAI “Aree interne” che lavorano negli ambulatori di cronicità della Valle del Serchio. Stefania Caraffi, Elisa Pinagli e Jessica Terenzoni hanno infatti ottenuto nei giorni scorsi a Pavia il patentino italiano di spirometria SIPIRS. Il diploma rappresenta una certificazione a livello nazionale di competenze esperte nell’esecuzione dell’esame spirometrico, di fondamentale importanza per la qualità di queste prestazioni eseguite dalle infermiere nelle Case di Comunità della Zona e come avvio per una futura formazione da effettuare ad altri colleghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più assistenza per la broncopneumopatia cronica Approfondimenti su Valle del Serchio Bpco: 3 modi per affrontare la broncopneumopatia cronica ostruttiva Sanità, l'allarme della Cgil: "La carenza cronica di personale mette a rischio assistenza e sicurezza" La sanità pubblica romagnola affronta una crescente difficoltà a causa di una carenza cronica di personale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Bando AIPO per la ricerca nelle malattie croniche ostruttive Ultime notizie su Valle del Serchio Argomenti discussi: Assistenza domiciliare integrata: Sardegna oltre l’obiettivo PNRR. Raggiunto l’11,28% di presa in carico al 31 dicembre 2025; Più assistenza per la broncopneumopatia cronica; Scuola e inclusione, cambia tutto per le famiglie: assistenza assicurata con i nuovi LEP e soglia minima di 50 ore indipendentemente dal bilancio comunale; Horizon 1000: promuovere l'IA per l'assistenza sanitaria primaria. Assistenza agli anziani: la riforma non serve più?Dopo l’entusiasmo suscitato tra gli addetti ai lavori dall’adozione delle Legge Delega, che sembrava segnare l’avvio di una nuova fase storica nel settore dell’assistenza alla popolazione anziana non ... quotidianosanita.it Alzheimer. In Italia 600.000 i malati. Per loro tra assistenza e costi indiretti si spendono più di 42 mld di euro. Ricerca Censis-AimaIl dato nell’ultima ricerca del Censis effettuata in collaborazione con l’Associazione italiana malattia di Alzheimer. Di questi costi, pari a più di 70mila euro a testa, il grosso è per i cosiddetti ... quotidianosanita.it La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia respiratoria cronica, caratterizzata da un'ostruzione irreversibile del flusso aereo polmonare. Chi è affetto da BPCO può essere soggetto a riacutizzazioni, ovvero episodi di peggioramento impro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.