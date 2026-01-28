Pitbull bilancini e droga nel fortino dei pusher Il quartiere con l' agente Ha fatto bene a sparare

Gli agenti sono entrati nel quartiere di Rogoredo e hanno trovato uno scenario che non lascia spazio a fraintendimenti. Gli spacciatori hanno preso possesso di un boschetto e delle strade vicino alla stazione, creando un vero e proprio fortino. Chi si avvicina troppo rischia di incontrare pitbull pronti a sguinzagliare e a fare paura. La polizia dice che l’agente ha agito nel modo giusto sparando, e i residenti sperano che questa operazione porti a più sicurezza.

A Rogoredo gli spacciatori si sono impossessati del boschetto e delle vie attorno alla stazione. Se ti avvicini troppo minacciano di sguinzagliare i pitbull e ti fanno passare la voglia di andare a curiosare nei loro affari. Trafficano con i bilancini a cielo aperto, soppesano le dosi, preparano le bustine. E quando è tutto pronto sparano in aria petardi o fuochi d'artificio: è il segnale, le vendite sono aperte. Gli abitanti del quartiere non ce la fanno più, hanno cambiato le loro abitudini, non escono la sera. Un mese fa c'è stato un blitz delle forze dell'ordine ma dopo pochi giorni la malavita è ricominciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

