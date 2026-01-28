Piscina il comitato | Nuovo impianto ok ma le scelte che si vogliono compiere non sono inclusive

Il comitato per la tutela della vecchia piscina comunale di Rimini torna a criticare le nuove decisioni sull’impianto. Dopo lo scontro con l’amministrazione comunale, i rappresentanti ribadiscono che il nuovo impianto va bene, ma non sono d’accordo con alcune scelte che, secondo loro, non sono inclusive. La questione resta aperta e al centro del dibattito pubblico.

Il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini ribadisce con chiarezza la propria posizione dopo il botta-risposta con l'amministrazione comunale. "La realizzazione della nuova piscina è una scelta positiva e necessaria, rafforza l'offerta sportiva e sociale della città e.

Nella mattinata di lunedì 26 gennaio si è tenuto un incontro tra il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini e la provincia di Rimini.

Il 31 marzo la piscina comunale di Rimini chiuderà dopo 54 anni di attività.

