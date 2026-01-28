Pioggia e vento mettono in ginocchio Roma | alberi caduti e auto distrutte Un ferito all' Eur

Questa mattina Roma si è svegliata sotto una pioggia battente e raffiche di vento. Alberi sono caduti in diverse zone della città, provocando danni e alcuni veicoli distrutti. Una persona è rimasta ferita all’Eur, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree più colpite. La forte perturbazione ha provocato allagamenti e infiltrazioni in molte zone, rendendo difficile la viabilità. La città si prepara a un pomeriggio di interventi e riparazioni.

Da Garbatella alla Balduina, passando per l'Appio e il Don Bosco sono stati centinaia gli interventi dei soccorritori in tutta la Capitale Dopo gli alberi caduti a inizio anno, oggi nuova giornata campale per la Capitale. Pioggia e maltempo hanno determinato, oltre ad allagamenti e infiltrazioni, il crollo di decine di piante, danneggiando numerosi veicoli. All'Eur si è sfiorata la tragedia con un pino che è crollato su una vettura in transito, con il conducente poi costretto alle cure dell'ospedale. Quasi un déjà vu, quello vissuto dagli abitanti della Città Eterna. Come a inizio anno, quando nel volgere di pochi giorni crollarono tre pini in via dei Fori Imperiali e altri alberi, provocando ingenti danni a Re di Roma, Centocelle, Tufello, Torre Angela e Roma nord.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Roma Campania

Il maltempo continua a creare problemi a Roma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Campania

Argomenti discussi: Settimana instabile, viavai di perturbazioni su Verona: altra pioggia in arrivo (e molta neve in montagna); Allerta meteo su Sud Italia e Isole: le indicazioni della Protezione Civile; Venti da tempesta, 300 mm di pioggia: cosa rischia il Sud Italia; Non solo turbolenze: il cambiamento climatico rende vulnerabili gli aeroporti.

L’inverno torna a farsi sentire: piogge, vento e neve fino a bassa quotaDalle prossime ore e poi a inizio febbraio l’Italia entra in una fase instabile e fredda, con perturbazioni atlantiche, rovesci diffusi e nevicate anche in pianura al Nord ... giornalelavoce.it

Talsano, pioggia e disagi. Le zone più colpite tra corso Vittorio Emanuele II e Largo Rosario: «Ormai siamo rassegnati»L’ultima pioggia è stata caratterizzata da abbondanti precipitazioni e forti raffiche di vento che hanno provocato allagamenti in diverse vie della borgata e generato il crollo di un grosso pino in vi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

ALLERTA #METEO #TOSCANA: ANCORA PIOGGIA, VENTO E MAREGGIATE - facebook.com facebook

Pioggia, vento e mareggiate: allerta gialla in Toscana. Il Lamma: “Maltempo fino al weekend” x.com