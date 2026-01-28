Dopo la sconfitta di Brindisi, l’Unicusano Avellino Basket si è ritrovata in palestra per analizzare gli errori e preparare il prossimo impegno contro Verona. I giocatori hanno mantenuto l’atteggiamento aggressivo e deciso a testa alta, pronti a reagire e superare il momento difficile.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il difficile stop nella trasferta di Brindisi, l’ Unicusano Avellino Basket si ritrova in palestra per analizzare gli errori e preparare la delicata sfida contro Verona. Giovanni Pini, pivot della compagine biancoverde, ha fatto il punto della situazione sottolineando la necessità di un immediato cambio di marcia. Il confronto interno post-Brindisi è stato fondamentale per ripartire: “Ci siamo rimessi al lavoro analizzando le problematiche dell’ultima trasferta – ha spiegato Pini – Abbiamo fatto una riunione per confrontarci su alcuni punti fermi “. Per il lungo di Avellino, la chiave è la continuità mentale in un campionato che non concede sconti: “È una stagione dove non ci si può permettere pause o passi falsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pini: “Aggressività e testa alta per superare il momento difficile”

Approfondimenti su Unicusano Avellino

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Unicusano Avellino

Argomenti discussi: Il Flavio Vespasiano torna agli antichi splendori: riaperti il terzo settore e la Sala degli Specchi; Belvedere-Lucchese 1-1, i rossoneri pareggiano in extremis; Omicidio Martinelli in ospedale, il giovane romeno era recidivo: aveva ridotto in fin di vita un altro paziente in una struttura della...; Antonino Martinelli morto in ospedale, colpito alle spalle dal 21enne romeno mentre era seduto davanti a una finestra.

Dal rione a icona nazionale, @geolier con “Tutto è possibile” riflette sul successo, la fama e la propria identità. Aprendo con la voce di Pino Daniele, guarda alle radici e al presente, alternando introspezione e aggressività rap, esplorando temi come soldi, aute - facebook.com facebook