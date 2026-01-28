Pifffffffffffffff

Da ilgiornale.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, la sinistra ha scelto di puntare su un altro costituzionalista per sostenere il suo punto di vista sul referendum Giustizia. Prima di questo, avevano già coinvolto Marisa Laurito e ora cercano di rafforzare la loro posizione con un esperto. La strategia sembra chiara: usare figure note per convincere l’elettorato a votare in un senso o nell’altro. La campagna si fa più intensa e i messaggi si moltiplicano in vista delle urne.

E così ieri la sinistra, dopo Marisa Laurito e prima di giocarsi la carta Wanna Marchi, sul referendum Giustizia ha messo in campo la voce autorevole di un altro costituzionalista. Pierfrancesco Diliberto, detto Pif; quello delle Iene. Stropicciato, lugubre, pessimista per posa, tristissimo - come tutti i comici nemici della contentezza, gente etica e giammai estetica - Pierfrancesco Diliberto detto Pif ha pubblicato un video in cui, dopo aver fatto finta di «aver letto, ascoltato e studiato le ragioni di entrambe le parti», dichiara che voterà NO, senza spiegare perché. «Non voglio entrare troppo nel dettaglio», precisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pifffffffffffffff

© Ilgiornale.it - Pifffffffffffffff

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

The PIF Effect | The Future of Play

Video The PIF Effect | The Future of Play

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.