Pifffffffffffffff

Ieri, la sinistra ha scelto di puntare su un altro costituzionalista per sostenere il suo punto di vista sul referendum Giustizia. Prima di questo, avevano già coinvolto Marisa Laurito e ora cercano di rafforzare la loro posizione con un esperto. La strategia sembra chiara: usare figure note per convincere l’elettorato a votare in un senso o nell’altro. La campagna si fa più intensa e i messaggi si moltiplicano in vista delle urne.

E così ieri la sinistra, dopo Marisa Laurito e prima di giocarsi la carta Wanna Marchi, sul referendum Giustizia ha messo in campo la voce autorevole di un altro costituzionalista. Pierfrancesco Diliberto, detto Pif; quello delle Iene. Stropicciato, lugubre, pessimista per posa, tristissimo - come tutti i comici nemici della contentezza, gente etica e giammai estetica - Pierfrancesco Diliberto detto Pif ha pubblicato un video in cui, dopo aver fatto finta di «aver letto, ascoltato e studiato le ragioni di entrambe le parti», dichiara che voterà NO, senza spiegare perché. «Non voglio entrare troppo nel dettaglio», precisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pifffffffffffffff Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. The PIF Effect | The Future of Play

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.