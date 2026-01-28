Questa volta tocca a Pif, il noto personaggio televisivo, finire nel mirino per aver diffuso informazioni sbagliate. Dopo aver passato tempo a sostenere tesi sbagliate sui social, il suo nome si aggiunge a una lista di figure pubbliche che sembrano perdere il controllo sui fatti. La disinformazione dilaga e rischia di confondere ancora di più l’opinione pubblica.

Quando la propaganda via social passa ai personaggi televisivi in disarmo, come Diliberto Pierfrancesco in arte Pif, dopo essere già transitata per youtuber della storiografia colti in fallo come il ridens Barbero, il paese sta messo male. Tanto che probabilmente finirà come dice l’istituto Ixé, che vince il No, del resto siamo il paese di quelli che sventolavano il cappio in Parlamento e poi sono andati al governo col guitto del Vaffa. Abbiamo qui difeso il diritto di Barbero a non essere censurato da Meta, poiché in democrazia per contestare le affermazioni ballistiche basta il dibattito. Ma Pif, che nelle contorte sigle burocratiche di questure e tribunali sta per “persona informata dei fatti”, invece di fare battutine passivo-aggressive su David Puente, che fa bene il suo lavoro, dovrebbe informarsi meglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Pif disinformato dei fatti

