Dopo le accuse di Fabrizio Corona, Pier Silvio Berlusconi e Mediaset rispondono duramente.

Dopo la puntata di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona non ha parlato di Alfonso Signorini ma di un presunto “sistema Mediaset”, arriva la replica di Pier Silvio Berlusconi, tirato in ballo dall’ex paparazzo, e dell’azienda di Cologno Monzese. In un comunicato diffuso dal Biscione, infatti, si legge: “Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero”. E ancora: “Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pier Silvio Berlusconi e Mediaset replicano a Corona: “La libertà di espressione non sarà mai libertà di gogna”

La dichiarazione di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi ribadisce che la libertà di espressione non deve essere usata per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone.

Pier Silvio Berlusconi ed il discorso fatto ai dipendenti di Mediaset per gli auguri di Natale

