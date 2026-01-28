Piazzale Clodio controsoffitti crollati e bacinelle nell’edificio riqualificato con i fondi PNRR

A Piazzale Clodio, il controsoffitto di un edificio riqualificato con i fondi del PNRR è crollato, lasciando pezzi di cartongesso a terra. L’acqua scendeva dalle pareti, e alcune persone hanno sistemato delle bacinelle per raccogliere le infiltrazioni. Dentro l’edificio si sono trovati anche escrementi di topi, segno di problemi di igiene e di manutenzione trascurata. La situazione è diventata presto visibile a chi transitava nella zona, sollevando preoccupazioni sulla qualità dei lavori di ristruttur

Gli uffici della palazzina A, riqualificati con 16,9 milioni di euro, fanno i conti con crolli, infiltrazioni e presenza di topi Pannelli di cartongesso crollati dal soffitto. Bacinelle improvvisate per raccogliere l’acqua. Escrementi di topi. Sono queste le condizioni in cui si trova uno degli edifici nella cittadella giudiziaria. Le condizioni immortalate da scatti effettuati nella giornata di lunedì 26 gennaio, mostrano un lato insospettabile degli uffici e dei corridoi dove operano giudici e magistrati. Sono immagini fotografate al V piano della palazzina A, dov’è presente la “sezione Gip” del tribunale, e del VI piano.🔗 Leggi su Romatoday.it

