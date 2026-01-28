Piazza Saffi traffico e pedonalità | La Bruna Noi Moderati frena sulle auto e rilancia per un centro più vivibile

La situazione in piazza Saffi si fa tesa. I residenti e i commercianti chiedono più spazio per i pedoni, ma le auto continuano a circolare senza sosta. La proposta di La Bruna, di Noi Moderati, di limitare il traffico e rendere il centro più vivibile viene accolta con opinioni divise. La discussione sulla gestione della piazza resta aperta, mentre le auto e i passanti si incrociano ogni giorno nel cuore di Forlì.

L’obiettivo, secondo La Bruna, è ambizioso: “Servire un centro che può ambire a un progetto cosmopolita, che ha già preso vita con il campus universitario” Il dibattito sul futuro di piazza Saffi e, più in generale, sulla vivibilità del centro storico di Forlì continua ad essere al centro dell’attenzione politica. A intervenire è Daniele La Bruna, coordinatore politico di Noi Moderati Forlì-Cesena, che si dice contrario a una riapertura al traffico veicolare della piazza principale della città. “Ogni volta che riflettiamo su come poter ridare vita alla piazza principale di Forlì, entrano inevitabilmente in conflitto le proposte di fare tornare le auto con altre che privilegiano i pedoni”, osserva La Bruna, sottolineando come le motivazioni a favore dell’apertura al traffico siano eterogenee.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ieri pomeriggio si è svolto il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, un passaggio importante per il rafforzamento del partito nella regione Emilia-Romagna.

Venerdì a Forlì si è tenuto il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, con la partecipazione di rappresentanti locali e nazionali.

