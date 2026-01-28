La protesta si fa sentire tra gli insegnanti: il professore Antonio Labalestra, esperto di architettura, chiede di riconsiderare il progetto di riqualificazione di Piazza Fontana. Labalestra ha avviato una petizione per valorizzare l’idea di Carrino, ritenuta più adatta al luogo. La questione divide cittadini e professionisti, mentre le autorità promettono di ascoltare tutte le opinioni prima di decidere.

Antonio Labalestra, professore di Storia dell’architettura contemporanea al Politecnico di Bari e promotore della petizione contro il progetto di riqualificazione di Piazza Fontana, individua subito il nodo della questione: «Il problema non è la fontana come oggetto, ma la piazza come progetto». Una precisazione che chiarisce perché la mobilitazione accademica non si concentri su un singolo elemento monumentale, ma sull’intero impianto urbano concepito da Nicola Carrino come opera unitaria. «Il progetto di Carrino – spiega – non riguarda soltanto il completamento della fontana con i moduli scultorei, ma l’intero invaso della piazza, il modo in cui quello spazio viene strutturato e attraversato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Piazza Fontana, Sos dei prof: «Si valorizzi l?idea di Carrino»

