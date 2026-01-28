Piano antenne lavoro ancora lungo

Dopo un voto unanime, i consiglieri hanno deciso di continuare a lavorare sul nuovo regolamento per il piano antenne. Gli uffici devono approfondire soprattutto il canone patrimoniale e le sanzioni per le installazioni di radiofonia. Il percorso non è ancora finito, e ci vorrà ancora tempo prima di arrivare a una versione definitiva.

Un voto unanime per dare mandato agli uffici di proseguire l’esame del nuovo regolamento per il piano antenne, con particolare riferimento stavolta al canone patrimoniale di occupazione perl’installazione degli impianti di radiofonia e a eventuali sanzioni da comminare. Sembra ancora lungo il.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Piano Antenne Roma: M5s, depositato piano su antenne, basta liberalizzazione selvaggia Roma, 2023 – Il Movimento 5 Stelle ha depositato un piano che mira a regolamentare in modo più preciso le installazioni di antenne di telefonia mobile. Dalla Commissione via libera al piano installazioni di nuove antenne per la telefonia mobile Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. The Light Gate - Katie Page & Tony Angiola- UFOs, Colorado Ranch, Snippy The Horse Ultime notizie su Piano Antenne Argomenti discussi: Piano antenne, lavoro ancora lungo; PIANO ANTENNE, UN NUOVO PASSO INDIETRO: I CONSIGLIERI COMUNALI PERDONO TEMPO; L’antenna di contrada Pilicelli: le precisazioni del sindaco di San Biagio Platani; BANCA D'ITALIA: UN CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO BLOCCA I LAVORI. GARAGE RUSPI: ANCORA CHIUSO AL PUBBLICO. Sull’orlo della crisi politica per il piano antenneCosa c’è dietro il blocco del piano antenne che, dopo decine di sedute in commissione Ambiente, due anni di lavoro, divergenze tra commissione e assessore all’ambiente e infine un’approvazione unanime ... latinaoggi.eu Antenna selvaggia, i comitati chiedono spazio: Ancora mai convocati nel tavolo tecnicoPer evitare il ripetersi di situazioni come quelle sperimentate al Celio, l’assessora al commercio Monica Lucarelli, ha avviato un tavolo tecnico. I primi incontri sono partiti a maggio e non hanno ... romatoday.it È stato adottato il Piano Antenne del 2026. Il programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile individua e vincola le nuove installazioni alle aree di ricerca proposte dai gestori. Il piano è consultabile e consente ai cittadini di presentare event - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.