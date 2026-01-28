Piacenza fermato e multato 18enne egiziano su monopattino elettrico a 98 km h senza casco sequestrato il mezzo – VIDEO

Un giovane egiziano di 18 anni è stato fermato a Piacenza mentre guidava un monopattino elettrico a 98 kmh senza casco. La polizia lo ha multato e sequestrato il mezzo. Il ragazzo stava viaggiando in modo pericoloso, ignorando l’obbligo di indossare il casco.

