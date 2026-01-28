Piacenza fermato e multato 18enne egiziano su monopattino elettrico a 98 km h senza casco sequestrato il mezzo – VIDEO
Un giovane egiziano di 18 anni è stato fermato a Piacenza mentre guidava un monopattino elettrico a 98 kmh senza casco. La polizia lo ha multato e sequestrato il mezzo. Il ragazzo stava viaggiando in modo pericoloso, ignorando l’obbligo di indossare il casco.
Il 18enne egiziano stava viaggiando senza casco, obbligatorio per legge. Per questo motivo, oltre alla multa, il monopattino è stato sequestrato con un provvedimento finalizzato alla confisca. Secondo la polizia locale, infatti, sarebbe "assimilabile - per potenza e caratteristiche tecniche - a un m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
