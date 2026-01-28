Cloudflare ha deciso di fare ricorso contro la multa dell’Agcom. La società sostiene che ci sia un conflitto di interessi con la Serie A. La decisione arriva dopo che l’Autorità italiana le aveva imposto una sanzione per aver facilitato l’accesso ai contenuti pirata. Ora si aspetta la decisione definitiva, mentre le polemiche sui diritti TV continuano a dividere gli appassionati.

Come era previsto, Cloudflare ha deciso di fare ricorso contro la multa comminatagli dall’Agcom italiana. E’ l’ovvia continuazione legale di una questione che ha messo – e tuttora mette – il governo italiano in una scomoda posizione diplomatica. Riassunto delle puntate precedenti: l’Autorità garante delle comunicazioni – che è il braccio istituzionale della crociata dichiarata dalla Serie A al pezzotto – ha multato per 14 milioni di euro la piattaforma informatica americana perché si rifiuta di bloccare alcuni siti che diffonderebbero contenuti piratati, come richiesto dalle autorità italiane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pezzotto, Cloudflare fa ricorso contro la multa dell’Agcom: “Conflitto d’interessi con la Serie A”

La Lega Serie A intensifica la lotta contro la pirateria digitale, rispondendo alla recente multa da 14 milioni inflitta dall’Agcom a Cloudflare.

Cloudflare ha annunciato la possibilità di sospendere temporaneamente i servizi per sette giorni, in risposta alla recente multa dell'Agcom.

Pirateria online, Cloudflare fa ricorso contro la multa Agcom da 14 milioni: la legge italiana è «pericolosa»L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato il gruppo Usa per non aver bloccato gli indirizzi IP segnalati tramite la piattaforma Piracy Shield. Per Cloudflare multa sproporzionata ... milanofinanza.it

Cloudflare fa causa all'Agcom dopo la multa per pirateria online: Non capiscono InternetLeggi su Sky TG24 l'articolo Cloudflare fa causa all'Agcom dopo la multa per pirateria online: 'Non capiscono Internet' ... tg24.sky.it

