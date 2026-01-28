Perquisiti nelle rispettive auto in sosta | i carabinieri li trovano con la droga
Questa mattina, i carabinieri della sezione radiomobile hanno fermato due uomini che erano in sosta con le auto affiancate. Durante il controllo, hanno trovato droga a bordo di entrambe le vetture. I due sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.
Sono stati fermati e controllati da una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri mentre erano a bordo delle rispettive auto, in sosta e affiancate tra loro. L'atteggiamento assunto dai due giovani, di 27 e 29 anni, ha insospettito i militari, che a quel punto hanno deciso di procedere a una perquisizione. L'accertamento ha portato effettivamente al sequestro di alcuni quantitativi di stupefacente. Nella disponibilità del 29enne sono stati rinvenuti 36 grammi di hashish e uno di marijuana, mentre il più giovane è stato trovato con ulteriori 26 grammi di hashish. La perquisizione è stata successivamente estesa anche alle rispettive abitazioni, scoprendo altre dosi di marijuana in possesso del 29enne.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondimenti su Carabinieri Auto
Rubano un’auto ma dimenticano di disattivare il GPS e i Carabinieri li trovano: arrestato minorenne
Segni, il paradosso del divieto violato: lui non poteva avvicinarsi, ma i Carabinieri li trovano insieme in auto.
Durante un normale controllo stradale, i Carabinieri scoprono una coppia insieme in auto, nonostante le restrizioni imposte.
Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.