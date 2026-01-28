Percorsi abilitanti FLC CGIL critica | per tanti esperienza poco qualificata pochi laboratori e scarso supporto nel tirocinio Costi troppo elevati
La FLC CGIL critica il nuovo decreto del MUR che avvia il terzo ciclo di percorsi abilitanti per la scuola secondaria. Secondo il sindacato, molti insegnanti in formazione trovano l’esperienza poco qualificata, con pochi laboratori e un supporto scarso durante il tirocinio. Inoltre, i costi per partecipare sono troppo alti, rendendo difficile l’accesso a chi vorrebbe specializzarsi.
Pubblicato il decreto MUR n.- 138 del 27 gennaio 202 che attiva il terzo ciclo di percorsi per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria. Il punto di vista critico del sindacato FLC CGIl. Secondo la FLC CGIL l’esperienza dei percorsi abilitanti è stata spesso poco qualificata. Teaching Debate in the English classroom. Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese, in collaborazione con Trinity ViaggiStudio Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Percorsi abilitanti
Percorsi abilitanti, bandi in alcune Università telematiche ma non c’è ancora il decreto. FLC CGIL chiede chiarimenti
"Tagli a scuola mascherati da innovazione", la Flc-Cgil critica sui nuovi percorsi scolastici
La Flc-Cgil critica i recenti cambiamenti nei percorsi scolastici, sostenendo che le innovazioni promosse come modernità possano nascondere tagli indiretti a formazione e tempo di studio.
Ultime notizie su Percorsi abilitanti
Argomenti discussi: Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative nelle GPS 2026: [Guida completa]; Come cambiare fascia GPS: [Guida] completa al passaggio dalla seconda alla prima [Aggiornamento 2026].
Corsi abilitanti 2025/26: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzatiIl Ministero dell ’ Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 che autorizza l ’ avvio dei corsi abilitanti relativi all’anno accademico 2025/26. Il ... flcgil.it
'Percorsi abilitanti per docenti ad Aosta', mille le firme raccolteSono mille le firme raccolte dai sindacati Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Savt-école e Snals per sollecitare la Regione Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta affinché attivino i percorsi abilitanti ... ansa.it
DOCENTI, CI SIAMO! È uscito il decreto per i percorsi abilitanti 2025/26 (60, 30 e 36 CFU). Vuoi unirti ai migliaia di docenti già abilitati con noi Non scegliere un codice qualunque, scegli la sicurezza del Dott. Domenico Casamassima. Con il codice MT30 - facebook.com facebook
Anche il decreto dei percorsi abilitanti terzo ciclo a.a. 2025/26 conferma la regola restrittiva della domanda in un solo Ateneo per classe di concorso. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.