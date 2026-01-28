Percorsi abilitanti FLC CGIL critica | per tanti esperienza poco qualificata pochi laboratori e scarso supporto nel tirocinio Costi troppo elevati

Da orizzontescuola.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La FLC CGIL critica il nuovo decreto del MUR che avvia il terzo ciclo di percorsi abilitanti per la scuola secondaria. Secondo il sindacato, molti insegnanti in formazione trovano l’esperienza poco qualificata, con pochi laboratori e un supporto scarso durante il tirocinio. Inoltre, i costi per partecipare sono troppo alti, rendendo difficile l’accesso a chi vorrebbe specializzarsi.

Pubblicato il decreto MUR n.- 138 del 27 gennaio 202 che attiva il terzo ciclo di percorsi per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria. Il punto di vista critico del sindacato FLC CGIl. Secondo la FLC CGIL l’esperienza dei percorsi abilitanti è stata spesso poco qualificata. Teaching Debate in the English classroom. Iscriviti al webinar gratuito per docenti di inglese, in collaborazione con Trinity ViaggiStudio Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Percorsi abilitanti

Percorsi abilitanti, bandi in alcune Università telematiche ma non c’è ancora il decreto. FLC CGIL chiede chiarimenti

"Tagli a scuola mascherati da innovazione", la Flc-Cgil critica sui nuovi percorsi scolastici

La Flc-Cgil critica i recenti cambiamenti nei percorsi scolastici, sostenendo che le innovazioni promosse come modernità possano nascondere tagli indiretti a formazione e tempo di studio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Percorsi abilitanti

Argomenti discussi: Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative nelle GPS 2026: [Guida completa]; Come cambiare fascia GPS: [Guida] completa al passaggio dalla seconda alla prima [Aggiornamento 2026].

percorsi abilitanti flc cgilCorsi abilitanti 2025/26: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzatiIl Ministero dell ’ Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 che autorizza l ’ avvio dei corsi abilitanti relativi all’anno accademico 2025/26. Il ... flcgil.it

'Percorsi abilitanti per docenti ad Aosta', mille le firme raccolteSono mille le firme raccolte dai sindacati Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Savt-école e Snals per sollecitare la Regione Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta affinché attivino i percorsi abilitanti ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.