Percorsi abilitanti 2025 26 | chi può iscriversi ai 36 CFU

Da oggi sono aperte le iscrizioni ai percorsi abilitanti 202526, con 36 CFU. Le università hanno pubblicato l’offerta formativa per il terzo ciclo dell’anno accademico prossimo. Chi vuole partecipare può consultare i dettagli e iscriversi subito, in vista delle scadenze imminenti.

Percorsi abilitanti 60, 30, 36 CFU: è stata resa nota l’offerta formativa da parte delle Università per l’avvio del terzo ciclo relativo all’anno accademico 202526. Chi può partecipare. A questi si aggiunge il percorso ex articolo 13 del DPCM, rivolto a chi è già abilitato o specializzato sul sostegno e intende conseguire una nuova abilitazione, per il quale “non è previsto limite di fabbisogno”. pertanto i percorsi da 36 CFU sono riservati ai docenti neoassunti da concorso PNRR (anche ITP), che accedono ai percorsi con modalità diretta, senza selezione iniziale. L’aspirante in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (se non avrà i requisiti di accesso ai 30 CFU), dovrà richiedere l’iscrizione al PF 60 CFU.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Percorsi abilitanti e corsi sostegno INDIRE, ecco le ultime novità

Argomenti discussi: Percorsi abilitanti 2025/26: Decreto pubblicato, posti per Università e criteri di valutazione; Percorsi abilitanti 2025/26: pubblicato il Decreto terzo ciclo. I posti suddivisi per Università e la tabella titoli; CORSI ABILITANTI A.A. 2025/2026: ECCO LE UNIVERSITA' CHE HANNO PUBBLICATO I BANDI E FISSATO LA SCADENZA; Percorsi abilitanti 2025/26, pubblicato il decreto con i posti autorizzati nelle Università e la tabella dei titoli valutabili.

