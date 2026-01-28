Perché visitare l’Andalusia fuori stagione è il trend di viaggio da seguire

Sempre più persone scelgono di visitare l’Andalusia in inverno, invece che in estate. Le città sono meno affollate, i prezzi scendono e si può respirare un’aria più autentica. Molti scoprono che questa regione, con il suo clima più fresco, offre un’esperienza diversa, più rilassata e più vera. È una scelta che sta crescendo tra i viaggiatori che vogliono evitare il caos estivo e scoprire l’Andalusia senza la calca.

Avete sempre creduto che l'Andalusia fosse una meta esclusivamente estiva? Vi sbagliavate: ecco per quale motivo andrebbe visitata in inverno.

