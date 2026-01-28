Perché si è ritirato Lorenzo Musetti cosa ha provocato la sua decisione

Lorenzo Musetti si è ritirato improvvisamente dai quarti di finale degli Australian Open. Dopo aver giocato bene fino a quel momento, il tennista italiano ha deciso di smettere a causa di problemi fisici. Il pubblico sulla Rod Laver Arena ha assistito a un finale inaspettato, con Musetti che ha lasciato il campo prima di completare il match. La sua scelta ha sorpreso tutti e ha lasciato incertezza sulle sue condizioni.

Il cammino di Lorenzo Musetti agli Australian Open si è interrotto in modo brusco e inatteso nei quarti di finale, lasciando il pubblico della Rod Laver Arena sospeso tra sorpresa e preoccupazione. La sfida contro Novak Djokovic aveva preso una piega combattuta, con l’azzurro capace di tenere testa al 24 volte campione Slam e di mostrare un livello di tennis che lasciava intravedere uno scenario aperto, ben oltre i pronostici della vigilia. >> “Lei sta malissimo, ci credeva tanto”. Fine della storia e choc nel mondo vip: anni d’amore intenso e ora l’addio Dall’altra parte della rete, però, anche Djokovic ha vissuto momenti di difficoltà evidenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Musetti, perché si è ritirato contro Djokovic? Il medico: «La recidiva all'adduttore e le temperature estreme i fattori chiave»Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro agli Australian Open 2026 durante il terzo set della sfida contro Novak Djokovic, valida per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, ... leggo.it

Perché Musetti si è ritirato nel terzo set contro Djokovic: Ragazzi, ho una sfiga. Cosa è successoLorenzo Musetti ha rimediato un infortunio di natura muscolare quando era avanti di due set contro Djokovic. Cosa è successo e perché ha deciso di ritirarsi. fanpage.it

Il quarto di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic resterà nella memoria per il dramma sportivo e l’incredibile fair play andato in scena sulla Rod Laver Arena. In un match che l’azzurro stava dominando, un infortunio improvvis - facebook.com facebook

