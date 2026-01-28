L’espressione “andare a Canossa” torna a far parlare di sé, questa volta in modo più concreto. La frase viene usata spesso per descrivere un gesto umiliante, come chiedere perdono in ginocchio. Ma cosa c’è dietro questa storica immagine? La sua origine risale a un evento del Medioevo, quando l’imperatore Enrico IV si recò da Papa Gregorio VII per chiedere perdono, affrontando un viaggio difficile e umiliante. Da allora, il modo di dire si usa per indicare azioni di sottomissione o di resa davanti a una richiesta di

L'espressione "andare a Canossa" viene spesso utilizzata per indicare un atto di sottomissione umiliante, una richiesta di perdono formulata in ginocchio. Ma da dove nasce questa curiosa espressione? E perché è così profondamente radicata nel nostro linguaggio? Per comprendere il significato di questa espressione è doveroso fare un salto indietro nel tempo, fino al 1077. Protagonisti di questa vicenda sono due figure di grande rilievo: l'imperatore Enrico IV e il papa Gregorio VII. In quel periodo, i rapporti tra Chiesa e Impero erano tesissimi. Al centro della questione c'era la cosiddetta lotta per le investiture.

© Cultweb.it - Perché si dice “Andare a Canossa”? L’espressione è legata a un evento storico importante

