Questa sera tutte le partite del girone si giocano contemporaneamente. La decisione riguarda le 18 gare in programma, tutte in orari identici, per evitare che una squadra possa sfruttare i risultati delle altre. I club sono arrivati all’ultimo turno con ancora molte possibilità di qualificazione, e il calcio europeo ha scelto di mettere tutti sullo stesso piano, senza vantaggi. Le squadre scendono in campo alle stesse ore, per rendere tutto più trasparente e mantenere la competizione equa.

Nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League si giocheranno 18 partite in contemporanea: perché tutte le squadre saranno in campo nello stesso momento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 28 gennaio si svolge l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 202526.

Come questa partita ha cambiato per sempre la regola in Champions League.

Perché oggi si giocano tutte le partite del girone di Champions League contemporaneamente

