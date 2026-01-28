Perché Nayib Bukele è un dittatore

Nayib Bukele torna a far parlare di sé, questa volta sotto una luce molto dura. Óscar Martínez, il direttore del principale giornale del Salvador, lo descrive come un dittatore, in un ritratto senza filtri scritto dall’esilio. Le accuse sono pesanti e puntano il dito contro le scelte autoritarie del presidente, che da tempo concentra potere e controlla i media del paese. La polemica cresce e apre una ferita nel panorama politico e civile del Salvador.

Per cominciare, diciamolo con chiarezza: considero Bukele un dittatore. Ora andiamo avanti. Nayib Armando Bukele Ortez è l’uomo più potente e amato del Salvador. Ha 44 anni e gli ultimi sei li ha passati facendo il presidente di una repubblica che non è più tale. Bukele detiene il potere, tutto il potere. Più dell’80 per cento dei salvadoregni approva il suo governo. Il gradimento è rimasto costantemente molto alto tra il giugno 2019, quando è stato eletto la prima volta, e il momento in cui ho finito di scrivere Bukele, el rey desnudo alla metà del 2025. Bukele è il politico straniero con l’indice di popolarità più alto in vari paesi dove non governa, come il Cile e la Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Internazionale.it

