Perchè l' arbitro Mariani parlava in inglese a Vergara durante Juve-Napoli

Durante la partita tra Juventus e Napoli, l’arbitro Mariani ha parlato in inglese con l’assistente Vergara. La scena ha attirato l’attenzione sui social, dopo che la Lega Serie A ha pubblicato la ref cam dell’arbitro. Nel video si vede Mariani rivolgersi a Vergara in modo diretto, usando l’inglese, ma senza spiegazioni ufficiali sul motivo. Il fatto ha suscitato curiosità tra tifosi e addetti ai lavori, che si chiedono cosa abbia portato l’arbitro a usare quella lingua in un momento di tensione in campo.

Dopo la pubblicazione della Ref Cam dell'arbitro Mariani durante Juve-Napoli sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A, ha fatto il giro del web il curioso siparietto avvenuto tra il direttore di gara e Antonio Vergara.Mentre il calciatore azzurro si avvicina, il fischietto romano comincia.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Juve Napoli Moviola Cremonese Napoli, i giornali promuovono Mariani: l’analisi della direzione di gara dell’arbitro Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, i principali quotidiani italiani hanno espresso valutazioni positive sulla direzione di gara di Mariani. Juventus-Napoli, promosso l’arbitro Mariani anche se l’abbraccio di Bremer era da rigore Durante la partita Juventus-Napoli, arbitrata da Mariani, sono emerse discussioni su un possibile fallo di Bremer su Hojlund. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Juve Napoli Argomenti discussi: L’arbitro Mariani non vede. E il Var? Chi c’è al Var? Ma c’è lui! Doveri Daniele da Volterra. Tutto chiaro Benvenuti al Campionato più avvelenato d’Europa signore e signori. Poi qualcuno spiegherà la gestione di Neres e del suo infortunio. Che non mi dà pace.; Juve-Napoli, l’arbitro è di nuovo Mariani: Allegri incredulo. Doveri al Var: la Cabala dice…; Perchè l'arbitro Mariani parlava in inglese a Vergara durante Juve-Napoli; ? NAPOLI. L’arbitro Mariani riconosce: Non ho visto cosa era successo su Hojlund. Perchè l'arbitro Mariani parlava in inglese a Vergara durante Juve-NapoliDopo la pubblicazione della Ref Cam dell'arbitro Mariani durante Juve-Napoli sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A, ha fatto il giro del web il curioso siparietto avvenuto tra il direttore ... napolitoday.it L’ex arbitro Marelli stranamente pro azzurri: Mi aspettavo che Mariani…Come riporta Il Mattino, nel match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, l’arbitro Maurizio Mariani ha deciso di non assegnare alcun calcio di rigore agli azzurri per due episodi contestati: pri ... ilnapolionline.com Open VAR smonta Juve-Napoli: “Rigore mancante, OFR doveva esserci” Il caso arbitrale di Juventus-Napoli non si chiude con il fischio finale. A Open VAR su DAZN viene ricostruito nel dettaglio il rigore non concesso al Napoli dopo il doppio contatto in area - facebook.com facebook Hojlund Bremer, l’episodio in #JuveNapoli al microscopio L’audio del VAR e l’analisi ad #OpenVAR, disponibile ora su #DAZN x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.