Gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato un accordo su TikTok, ma in realtà non si tratta di una questione di privacy. A gennaio 2026, i due governi hanno deciso di evitare il blocco totale dell’app negli Stati Uniti, senza però risolvere i problemi di fondo. L’intesa sembra più un modo per mettere una pezza alla disputa, lasciando aperti altri punti ancora irrisolti.

A gennaio 2026 il governo degli Stati Uniti e quello della Repubblica Popolare Cinese hanno raggiunto un accordo che ha evitato il blocco definitivo di TikTok sul mercato americano. Chi aveva paura che TikTok sarebbe stata bandita per sempre dal suolo statunitense è stato smentito. L’intesa ha portato alla nascita di una nuova società, TikTok USDS Joint Venture LLC, con sede negli Stati Uniti, pensata per rispondere alle richieste di Washington in materia di sicurezza nazionale e protezione dei dati. La nuova entità è strutturata appunto come una joint venture. Il controllo operativo è statunitense mentre le decisioni strategiche più rilevanti richiedono un equilibrio negoziato tra le due superpotenze, Usa e Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché l’accordo tra Usa e Cina su TikTok non riguarda davvero la privacy. Anzi

