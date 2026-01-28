Gli italiani cominciano a vedere Donald Trump come un elemento destabilizzante. Molti si convincono che le sue mosse spesso creano più confusione che stabilità, e che il suo modo di agire può mettere a rischio gli equilibri già fragili. La percezione cresce, anche grazie ai commenti e alle analisi di esperti, che evidenziano come le decisioni di Trump possano influenzare anche la scena europea e italiana. In un mondo che cambia velocemente, l’Italia si sente sempre più in balia di forze che arrivano da lontano, mentre la diplomazia sembra arrivare troppo tardi.

Nel mondo che scivola verso una nuova normalità fatta di rapporti di forza, l’impressione è che la diplomazia arrivi spesso in ritardo, chiamata a inseguire decisioni già prese altrove. È in questo clima che prende corpo, anche nell’opinione pubblica italiana, l’idea che la “legge del più forte” non sia più un’eccezione ma il perno attorno a cui si riorganizza l’ordine internazionale. Una percezione che l’ultimo Radar Swg fotografa con nettezza e che racconta più di un semplice cambio d’umore. Per la maggioranza degli italiani, infatti, il sistema globale appare sempre meno ancorato al diritto internazionale e sempre più condizionato dalla forza economica e militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché gli italiani iniziano a vedere Trump come destabilizzatore. Il radar Swg

Approfondimenti su Trump Italia

Secondo l’ultima analisi di Swg, in Italia si registra una crescente diffidenza nei confronti degli Stati Uniti, evidenziando una frattura significativa nell’opinione pubblica.

Secondo un sondaggio Swg, gli italiani percepiscono Donald Trump come una minaccia maggiore per la pace mondiale rispetto a Xi Jinping.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Trump Italia

Argomenti discussi: Scuola, addio all’estate di tre mesi? Perché l’Italia è un caso unico in Europa; Inizia il ‘sogno Rosa’ di Jonathan Milan; Meno inflazione, più fiducia: perché adesso in Italia torna la voglia di spendere; Come e perché il Rugby italiano va alla guerra….

Perché gli italiani iniziano a vedere Trump come destabilizzatore. Il radar SwgNel mondo che scivola verso una nuova normalità fatta di rapporti di forza, l’impressione è che la diplomazia arrivi spesso in ritardo, chiamata a inseguire decisioni già prese altrove. È in questo cl ... formiche.net

Il Paese dei diffidenti sette italiani su dieci sospettano degli altriCresce la sfiducia verso i concittadini assieme al timore di cadere nella trappola del prossimo. Un record, soprattutto tra gli elettori di destra ... repubblica.it

Il 46% degli italiani opta per il dialogo con Trump sulle sue pretese in Groenlandia, mentre per il 41% prevarrebbe una risposta forte e decisa x.com

Due giorni fa abbiamo visto giornalisti italiani intimiditi dalle squadracce di trump a Minneapolis mentre facevano il loro lavoro. Ieri i Carabinieri costretti a inginocchiarsi sotto la minaccia di un mitra di un colono israeliano. Tutto questo senza una parola di gior - facebook.com facebook