Per evitare un frontale travolge le auto in sosta Incidente lungo la SS73

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo la SS73 a Le Ville di Monterchi. Un’auto, per evitare un frontale con le vetture in sosta, ha sterzato bruscamente e ha finito per schiantarsi contro un muro. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi e i lavori di messa in sicurezza proseguivano.

Coinvolto un mezzo pesante che trasportava materiale per edilizia. Circolazione rallentata a Le Ville di Monterchi Incidente nel primo pomeriggio sulla statale 73 a Le Ville di Monterchi. Lo schianto si è verificato davanti all'ingresso della chiesa di Santa Maria della Pace, nella zona che ogni anno vede l'inizio del presepe vivente, con vicino il bivio con la strada che porta nella frazione di Scandolaia. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della locale stazione di Monterchi. Coinvolto un mezzo pesante che stava trasportando materiale per edilizia. In prossimità del bivio l'impatto con un'auto che stava probabilmente svoltando.

