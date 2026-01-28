Pellegrini contro Corona | chiesti 100 mila euro di risarcimento

Lorenzo Pellegrini ha fatto causa a Fabrizio Corona, chiedendo 100 mila euro di risarcimento per diffamazione. Il centrocampista della Roma si è costituito parte civile nel procedimento davanti al Gup di Roma. La vicenda si è infittita con l’imputazione dell’ex paparazzo, mentre Pellegrini cerca di tutelare la sua reputazione.

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, si è costituito parte civile nel procedimento per diffamazione che vede imputato Fabrizio Corona davanti al Gup di Roma, avanzando una richiesta di risarcimento da 100 mila euro. L'azione giudiziaria nasce da un'intervista pubblicata su dillingernews.it nella quale una giovane donna aveva accusato il calciatore di atti persecutori e condotte moleste, accuse che la Procura ritiene prive di fondamento. La richiesta di risarcimento e la costituzione di parte civile. Attraverso il proprio legale, Federico Olivo, Lorenzo Pellegrini ha scelto di passare al contrattacco in sede processuale.

