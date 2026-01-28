Pedemontana quasi quattromila violazioni riscontrate al codice della strada nel 2025

Nel 2025, la Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense ha registrato quasi quattromila infrazioni al codice della strada. Le multe riguardano principalmente eccessi di velocità e divieti di sosta. Gli agenti hanno intensificato i controlli, ma il numero di violazioni resta alto. La situazione preoccupa le autorità, che chiedono maggiore attenzione da parte degli automobilisti. San Sebastiano, patrono degli agenti, ricorda loro di mantenere comportamenti più responsabili alla guida.

Per il Corpo di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense, San Sebastiano non è soltanto il loro patrono. San Sebastiano è il simbolo del rinnovato impegno di essere sempre al fianco degli oltre 50mila cittadini nel garantire loro sicurezza e legalità. Un significato profondo che anche quest’anno ha caratterizzato le celebrazioni del martire che si sono svolte a Collecchio sabato 24 gennaio a partire dalle 11, con la Santa Messa nella chiesa di San Prospero,officiata da Don Pedro Nel Ramirez Triana, eproseguite con la benedizione dei mezzi, gli interventi delle autorità e la relazione del comandante Giovanni Saviano sull’attività svolta nell’anno che si è appena concluso nella Sala civica “Bruno Mambirani” di Casa I Prati.🔗 Leggi su Parmatoday.it

