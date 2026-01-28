Nel Pd si vive una scena da commedia. Mentre il dibattito sulla riforma della giustizia si infiamma, alcuni esponenti come Vendola e Bettini si dividono tra chi sostiene la separazione delle carriere e chi, come loro, preferisce votare no. Alla fine, molti nel partito vorrebbero dire sì, ma si tirano indietro per motivi diversi dal merito della riforma. La confusione regna sovrana, e la politica sembra più una barzelletta che un confronto serio.

Per la serie, vorrei (votare sì) ma non posso (e voto no). Nel Pd il dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia di Nordio sta trascendendo nel comico, visto che da un lato si urla all’attacco del centrodestra alla magistratura, nell’ambito di una manovra di delegittimazione delle toghe, dall’altro le voci “dal sen fuggite” fanno emergere sempre più come nel partito della Schlein siano in tanti a voler votare a favore ma non lo fanno per motivi che nulla hanno a che vedere col merito. Dopo l’outing di Goffredo Bettini, che aveva confessato al “ Foglio ” il suo apprezzamento sulla riforma Nordio, aggiungendo poi che avrebbe votato “No” al referendum per non favorire il governo Meloni, oggi è la volta, sempre sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pd, oggi le comiche sul referendum. Vendola come Bettini: “Giusta la separazione delle carriere, ma voto no”

Approfondimenti su Pd Referendum

Il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sulla separazione delle carriere della giustizia.

Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pd Referendum

Argomenti discussi: ASI CASERTA. Oggi Le Comiche: volano gli stracci. Ecco come Graziano e 5 sindaci vogliono regolare i conti subito con la Pignetti.

Vendola e il referendum: “Vorrei votare sì ma voto no. Rischia di vincere Meloni. Mancano i giudici simbolo”. Di Carmelo Caruso facebook